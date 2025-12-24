Ricercato romeno preso a Pompei | lui era in fuga la moglie era candidata a sindaco in Romania
Si è conclusa a Pompei, in provincia di Napoli, la lunga fuga di Gheorghe Pacurar, cittadino romeno ricercato a livello internazionale e condannato a 7 anni di reclusione per evasione fiscale e appropriazione indebita. L’uomo, 57 anni, era irreperibile dal 2020 e su di lui pendeva un mandato di arresto europeo. La fuga e la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
