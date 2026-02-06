TNA | Ash by Elegance torna sul ring dopo quattro mesi con omaggio a Breaking Bad ad Albuquerque

Ash by Elegance torna sul ring dopo quattro mesi, questa volta con un omaggio a Breaking Bad. La band ha scelto Albuquerque, la città della serie, per il suo ritorno, indossando le tute gialle di Walter White. Durante lo show di TNA iMPACT, il gruppo ha fatto il suo ingresso in modo originale, facendo subito parlare di sé tra i fan presenti.

L’intero gruppo By Elegance ha fatto il suo ingresso con le tute gialle di Walter White nell’episodio di TNA iMPACT registrato ad Albuquerque, città simbolo della serie AMC Il ritorno sul ring di Ash by Elegance. L’episodio di TNA iMPACT del 5 febbraio, trasmesso su AMC, ha segnato una serata importante per l’ Elegance Brand: Ash by Elegance è tornata a competere sul ring dopo quasi quattro mesi di assenza. Un rientro tutt’altro che scontato, visto che in molti temevano che la sua carriera potesse essere arrivata al capolinea. Secondo il bollettino medico della TNA, Ash by Elegance è stata dichiarata idonea dopo una “condizione medica non specificata”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Ash by Elegance torna sul ring dopo quattro mesi con omaggio a Breaking Bad ad Albuquerque Approfondimenti su Breaking Bad TNA: Ash By Elegance annuncia il ritorno sul ring, nuovo contratto per l’ex Dana Brooke Dopo aver superato un infortunio, Ash By Elegance torna sul ring. Ash By Elegance: “Sto lavorando per tornare sul ring” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Breaking Bad Argomenti discussi: TNA | Ash By Elegance annuncia il ritorno sul ring nuovo contratto per l’ex Dana Brooke; NXT Report 03-02-2026 – WWE. TNA's Ash by Elegance (FKA Dana Brooke) returns to action after retirement scareAsh By Elegance made her return to the ring during Thursday's TNA IMPACT having almost had to retire from wrestling altogether. msn.com TNA: Ash By Elegance annuncia il ritorno sul ring, nuovo contratto per l’ex Dana BrookeL'ex Dana Brooke della WWE ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto e di aver ricevuto l'idoneità medica per tornare a competere Il ritorno di Ash By Elegance dopo l'infortunio Ash By Elegance ... zonawrestling.net Jesse e Jane Aaron Paul e Krysten Ritter dalla serie "Breaking Bad" #breakingbad #aaronpaul #krystenritter facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.