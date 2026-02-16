Frank Martin torna sul ring il 21 febbraio contro Nahir Albright
Frank Martin torna a combattere il 21 febbraio a Las Vegas, dopo aver subito una sconfitta alla sua ultima uscita. La sua sfida contro Nahir Albright si svolge al T-Mobile Arena e durerà 10 round. La vittoria in questa occasione potrebbe cambiare il suo cammino nel mondo della boxe.
Una sfida cruciale attende il pubblico della serata del 21 febbraio al T-Mobile Arena di Las Vegas: Frank Martin affronta Nahir Albright in un incontro di 10 round nel peso super leggero, un confronto che rappresenta una tappa decisiva nel percorso di rilancio del pugile statunitense dopo la recente parentesi ai vertici della divisione. L’impianto dell’incontro mette alla prova elementi tecnici chiave come dinamismo, gestione della distanza e resistenza, offrendo uno scenario attento al proseguimento della carriera entrambi i campioni in cerca di consolidare una posizione di rilievo nel panorama dei pesi leggeri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Spence torna sul ring contro Tszyu
Dopo anni di attesa, Spence torna a combattere contro Tszyu.
Giugliano capitale del wrestling: il 21 febbraio su ring “Il ritorno dei gladiatori”
Il 21 febbraio Giugliano si trasforma nella capitale del wrestling.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
