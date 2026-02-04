Da Miranda al caso Aldair a Borgonovo non sempre la rimessa laterale è innocua

La rimessa laterale può creare più problemi di quanto sembri. Nei match di calcio, alcuni episodi hanno portato a polemiche e rischi, come nel caso di Miranda e Aldair. La ripresa del gioco con le mani, in alcuni casi, si trasforma in un’azione rischiosa che può cambiare le sorti di una partita. La rabbia di Mondonico con il Milan di Borgonovo e i controfalli della Roma hanno portato alla luce le tensioni legate a questa fase di gioco.

Galeotta fu la rimessa e chi la effettuò. La parabola descritta dalle braccia di Juan Miranda diventa un boomerang per i compagni rossoblù. Un cioccolatino per Rabiot che lo scarta con piacere e fa tre a zero. Gioco, partita e incontro a favore del Milan che deve solo approfittare di un fallo laterale da matita blu. Mica la prima volta, dopotutto. Se cercate "Juan Miranda" su Google e aggiungete i termini "rimessa laterale", il sistema vi proporrà risultati relativi a due partite. La prima, più fresca: la sciocchezza con cui il Milan ha potuto pasteggiare per il 3-0 al Dall'Ara. Il secondo risultato invece ai milanisti non farà storcere il naso, anzi: una rimessa laterale di Miranda, battuta svariati metri più avanti rispetto a quella contro Allegri, contribuì l'anno scorso a scucire lo scudetto dal petto dell'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Miranda al caso Aldair a Borgonovo, non sempre la rimessa laterale è innocua Approfondimenti su Miranda Aldair La rimessa laterale è diventata una moda in Premier, rivela che anche lì non hanno nuove idee di gioco (So Foot) Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Nkunku (7,5) dà un segnale importante al Diavolo, Rabiot (7,5) è sempre decisivo. Miranda (4) grave errore Il Milan vince 3-0 a Bologna e continua la sua corsa verso l’Inter. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Miranda Aldair Argomenti discussi: Amiu Puglia ci riprova: di nuovo all'asta la palazzina uffici di via Miranda, si abbassa il prezzo - FoggiaToday; Il Diavolo veste Prada 2, il trailer ufficiale del sequel riporta Andy Sachs da Miranda Priestly; Miranda Liz, la regina dei sosia, celebra la sua storia a Sanremo; Il diavolo veste Prada 2, il trailer del film. c'è sempre mirandaLa rabbia di Mondonico col Milan di Borgonovo, i due episodi che coinvolgono Miranda e i due controfalli della Roma: la ripresa del gioco con le mani spesso diventa un'incognita ... gazzetta.it BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano. MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter Gabbia, Pavlovic Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; N - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.