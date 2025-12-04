Karate Csen Il team tolentinate protagonista | vinte 27 medaglie ai tricolori

A Fidenza il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di Tolentino ha vinto 27 medaglie al tricolore Csen (Centro sportivo educativo nazionale). Il club ha partecipato con 21 atleti e 3 squadre, accompagnati dai maestri Wilfredo Caveda, Pedro Colugna, Stefano Scagnetti e dall’allenatore Matteo Rinaldoni; vinti 4 oro, 7 argento e 16 bronzo. Hanno vinto il titolo di Campione nazionale Csen 2025 nella loro categoria Giulia Bacaloni, Lorenzo Cicconofri, William De Martino e Francesco Ulissi; tre argenti per il team femminile Kata (forma) composto da Cristina Scagnetti, Giulia Bacaloni e Angelica Smarchi. Al terzo posto la squadra maschile con Thomas Vita, Alessio Scagnetti e William Caveda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Karate Csen. Il team tolentinate protagonista: vinte 27 medaglie ai tricolori

