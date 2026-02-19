Juventus Women Wolfsburg 0-2 | Endemann-Zicai bianconere eliminate dalla Champions

La Juventus Women ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Wolfsburg, eliminandosi dalla Champions League. Endemann e Zicai hanno segnato i gol decisivi nel secondo tempo, lasciando le bianconere senza possibilità di rimonta. La partita si è giocata allo Juventus Stadium, davanti a circa 5.000 spettatori. La squadra di Rita Guarino ha mostrato qualche miglioramento nel primo tempo, ma ha pagato le disattenzioni difensive. Ora la Juventus si concentra sul campionato, mentre il Wolfsburg avanza nel torneo continentale.

di Mauro Munno Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women's Champions League. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juventus Women affronta la gara di ritorno dei playoff di Women's Champions League allo Stadium contro il Wolfsburg: le bianconere ripartono dal 2-2 dell'andata e sognano l'approdo ai quarti di finale. Juventus Women Wolfsburg 0-2: sintesi e moviola. 90+6? Gol Zicai – Juve tutta sbilanciata, trova il sette dal limite dell'area 86? Miracolo di Johannes – Salva con le unghie su una conclusione in corsa di Krumbegel 77? Occasione Girelli – Manda fuori di nulla, di testa, sul traversone di Carbonell 70? Occasione Vangsgaard – Grande sponda di Girelli per la danese che tutta sola incrocia da dentro l'area.