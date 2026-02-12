Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE | Capeta porta avanti le bianconere! Endemann pericolosa

Nella gara di andata dei playoff di Women’s Champions League, la Juventus Women riesce a portarsi avanti con un gol di Capeta. Il Wolfsburg cerca di reagire, ma finisce sotto di una rete. Endemann si rende pericolosa per le tedesche, senza però trovare il pareggio. La partita resta aperta in vista del ritorno.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women’s Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 30? Cross pericoloso di Bjelde – Non arriva di poco Beerensteyn alla deviazione vincente 28? Harviken mura Beerensteyn – Squadre lunghe ora. L’olandese lanciata in profondità scappa a Kullberg, brava Harviken a schermarne la conclusione 26? Kullberg questa volta sbaglia – Regala il pallone a Endemann che non riesce a concludere da posizione pericolosa 23? Kullberg decisiva! – Murata Beerensteyn dalla svedese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus Women batte 1-0 il Wolfsburg in trasferta e mette un piede nei quarti di finale di Champions.

Wolfsburg - Juventus Women 0-1: Capeta di testa, bianconere subito avanti22' - Huth rimane in campo 18' - Gioco fermo: colpo al volto per Huth. Pronto il cambio. 13' - TRAVERSA: Tiro-cross di Minhe che colpisce il legno alto e termina sul fondo. tuttojuve.com

LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Ana Capeta sblocca la partita!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15' Wolfsburg che si alza pericolosamente, momento di leggera difficoltà bianconera. 13' Juventus che non pressa ... oasport.it

In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

