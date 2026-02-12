Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE | Capeta porta avanti le bianconere! Endemann pericolosa INTERVALLO

Questa sera la Juventus Women conquista un successo importante fuori casa contro il Wolfsburg. Capeta segna il gol decisivo nel primo tempo, portando avanti le bianconere. Le tedesche si fanno avanti con Endemann, che crea occasioni pericolose, ma il risultato resta invariato fino all’intervallo. La partita è aperta e tutto può succedere nel ritorno.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei playoff di Women's Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women's Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l'approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 42? Ammonita Popp – Intervento scomposto su Capeta 39? Traversa di Walti – Come con Huth prima, un cross di prima intenzione diventa una conclusione.

