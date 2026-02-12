Wolfsburg Juventus Women 0-2 LIVE | Vangsgaard con deviazione per il raddoppio

Questa sera a Wolfsburg la Juventus Women conquista una vittoria importante per 2-0 contro il Wolfsburg. Vangsgaard firma il primo gol con una deviazione e poco dopo segna il raddoppio. La squadra italiana dimostra carattere e si prende un buon vantaggio in vista della sfida di ritorno. I tifosi sono entusiasti, mentre i padroni di casa si trovano ora a dover rincorrere. La partita è stata intensa, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine la Juventus si è dimostrata più concreta.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei playoff di Women's Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women's Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l'approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 67? Infortunio anche per Kullberg – Problema muscolare per la svedese, costretta al cambio 61? Gol Vangsgaard – Grande azione della Juve! Sponda di Capeta per la danese che calcia da posizione decentrata.

