LIVE Juventus-Wolfsburg 0-0 Champions League calcio femminile 2026 in DIRETTA | sinistro di Bonansea che impegna Johannes

La partita tra Juventus e Wolfsburg si conclude con un pareggio a reti inviolate, a causa di una difesa solida da entrambe le squadre. Bonansea ha tenuto vivo l’interesse con un tiro potente che ha costretto il portiere Johannes a un intervento decisivo. La Juventus ha attaccato con determinazione, ma ha faticato a superare la linea difensiva avversaria. Il match, valido per la fase a gironi della Champions League femminile 2026, ha mostrato un equilibrio tattico tra le due formazioni. Le giocatrici si preparano ora alla prossima sfida in calendario.

5? Sinistro di Bonansea che impegna Johannes. 3? Lenzini per Stolen Godo che viene anticipata. 1? Inizia la partita! 18.42 Ingresso in campo delle giocatrici, inno della Champions League in corso. 18.37 La Juve Women vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi tra tutti i tornei: tre successi e due pareggi nelle ultime cinque partite per le bianconere che, per la seconda volta nella loro storia vogliono entrare nelle migliori otto d'Europa. 18.32 Dopo aver segnato una sola rete nelle sue prime 25 presenze in UEFA Women's Champions League, Amalie Vangsgaard della Juventus è andata a segno in due delle sue ultime tre match.