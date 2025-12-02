Spettatori Juve Udinese | ecco quanti tifosi sono presenti allo Stadium La cornice di pubblico per il match di Coppa Italia

Spettatori Juve Udinese, il dato ufficiale del match di Coppa Italia: oltre 34mila presenti allo Stadium nonostante il freddo, settore ospiti vuoto. La risposta del pubblico bianconero non si è fatta attendere nemmeno nel freddo martedì sera di dicembre. L’ Allianz Stadium presenta un colpo d’occhio importante per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’ Udinese, confermando la voglia dei tifosi di stare vicini alla squadra di Luciano Spalletti in un momento cruciale della stagione. Nonostante si tratti di un turno infrasettimanale e di una competizione diversa dal campionato, il popolo della Vecchia Signora ha risposto “presente” alla chiamata, riempiendo buona parte dell’impianto e garantendo un supporto vocale costante fin dai primi minuti di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spettatori Juve Udinese: ecco quanti tifosi sono presenti allo Stadium. La cornice di pubblico per il match di Coppa Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spettatori #JuveCagliari Ecco quanti tifosi allo Stadium Vai su X

Spettatori #JuveSporting ? Il dato sui tifosi presenti ? - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Udinese, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale. Sfortunato Palma, gol e fuorigioco "fantasma" di David - La squadra di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in Champions sul Bodo e poi quella in campionato sul Caglia ... Lo riporta tuttosport.com

Juventus-Udinese 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Udinese di Martedì 2 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Juventus-Udinese: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - L'incontro tra le formazioni di Spalletti e Runjaic è in programma alle ore 21 di martedì 2 dicembre presso l'Allianz Stadium di Torino. Riporta tuttosport.com