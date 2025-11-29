Spettatori Juve Cagliari | ecco quanti tifosi sono presenti allo Stadium La cornice di pubblico per il match di Serie A

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dei bianconeri. L’ Allianz Stadium  ha risposto con una  presenza massiccia  e  significativa  in occasione del match di campionato tra Juventus e Cagliari. Nonostante il recente impegno europeo, i  tifosi bianconeri  hanno garantito una  cornice di pubblico notevole, con un totale di  39.282 spettatori presenti. Tuttavia, l’atmosfera non è stata subito calorosa, segnata da una  protesta silenziosa  nei primi minuti. Protesta e avvertimento: il silenzio della curva. La  sfida  contro il  Cagliari  è iniziata con una  sorprendente quiete  da parte della  Curva  e dei settori più caldi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spettatori juve cagliari ecco quanti tifosi sono presenti allo stadium la cornice di pubblico per il match di serie a

© Juventusnews24.com - Spettatori Juve Cagliari: ecco quanti tifosi sono presenti allo Stadium. La cornice di pubblico per il match di Serie A

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Spettatori Juve Cagliari Quanti