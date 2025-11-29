dei bianconeri. L’ Allianz Stadium ha risposto con una presenza massiccia e significativa in occasione del match di campionato tra Juventus e Cagliari. Nonostante il recente impegno europeo, i tifosi bianconeri hanno garantito una cornice di pubblico notevole, con un totale di 39.282 spettatori presenti. Tuttavia, l’atmosfera non è stata subito calorosa, segnata da una protesta silenziosa nei primi minuti. Protesta e avvertimento: il silenzio della curva. La sfida contro il Cagliari è iniziata con una sorprendente quiete da parte della Curva e dei settori più caldi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spettatori Juve Cagliari: ecco quanti tifosi sono presenti allo Stadium. La cornice di pubblico per il match di Serie A