Juventus Spezia Under 16 LIVE | ricomincia la gara!

La partita tra Juventus Under 16 e Spezia Under 16 è ripresa dopo una breve interruzione. La gara, valida per la diciottesima giornata del campionato 202526, si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e con i giovani atleti concentrati sul campo. I tifosi assistono da vicino all'inizio della seconda parte, mentre i giocatori cercano di guadagnare terreno e segnare punti importanti. La tensione cresce tra le due squadre, pronte a dare il massimo fino al fischio finale. La sfida continua con un ritmo intenso e decisioni rapide.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, si rigioca dopo il 4-1: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 0-0: sintesi e moviola. Migliore in campo Juve:. Juventus Spezia Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: Brostic, Mazzotta, Berthe, Balbo, Samà; Rastello, Tufaro, Krediet; Pipitò, Salvai, Rolando All.

Juventus Spezia Under 16 3-0 LIVE: fine primo tempo, gara già indirizzataLa Juventus Under 16 ha deciso il risultato contro lo Spezia già nel primo tempo, chiudendo la prima frazione con un netto 3-0.

Juventus Spezia Under 16 4-1 LIVE: l’arbitro esce in barella accompagnato dallo staff medico, GARA SOSPESAL’arbitro ha subito un infortunio durante la partita tra Juventus e Spezia Under 16, e per questo motivo la gara è stata temporaneamente sospesa.

