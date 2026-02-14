Juventus Spezia Under 16 4-1 LIVE | l’arbitro esce in barella accompagnato dallo staff medico GARA SOSPESA

L’arbitro ha subito un infortunio durante la partita tra Juventus e Spezia Under 16, e per questo motivo la gara è stata temporaneamente sospesa. Sul campo, l’arbitro è uscito in barella accompagnato dallo staff medico, mentre i giocatori dei due team si sono fermati in attesa di chiarimenti. La partita, valida per la diciottesima giornata del campionato 202526, si è interrotta dopo che l’arbitro è stato colpito da un malore improvviso.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 4-1: sintesi e moviola. 60? GARA SOSPESA 58? Problema serio per il direttore di gara, staff medico in campo a prestare le cure del caso 55? Tris di cambi per Gridel: Pioli, Pal e Cotrone in campo 52? GOL DELLA JUVE- Pipitò trasforma dal dischetto, ancora una volta perfetto dagli 11 metri 51? RIGORE PER LA JUVE- Samà lesto a prendere il tempo, steso, rigore ravvisato dall'arbitro 43? GOL DELLO SPEZIA- Tinfena accorcia le distanze, lasciato colpevolmente solo in area, batte Brostic 41? Doppio cambio per Gridel: Pamé e Fornero in campo al posto di Salvai e Krediet 41? INIZIO SECONDO TEMPO- Si riparte, al via i secondi 40 minuti di gioco FINE PRIMO TEMPO 36? PALO DI PIPITO'- Ottima imbucata del 9, calcia ad incrociare ma una deviazione manda il pallone sul palo: sfortunato nell'occasione 32? Ritmi più bassi ora, la squadra bianconera gestisce il possesso 27? TRIS JUVE- Tufaro calcia da fuori, il portiere ospite non è irresistibile e non si oppone alla conclusione, 3-0 Juve 23? Dominio bianconero sin qui, primo tempo perfetto dei ragazzi di Gridel: asse bollente fra Rolando e Salvai 18? TIRO ROLANDO- Rolando ha spazio e se lo prende: vede la porta e calcia da fuori, destro deviato in angolo ma ottima giocata 8? GOL DELLA JUVE- Samà vede Salvai che non ci pensa su due volte e calcia, una deviazione mette fuori gioco il portiere e garantisce il raddoppio ai bianconeri 6? GOL DELLA JUVE- Assist magnifico di Salvai da calcio d'angolo, Balbo si fa trovare pronto e mette in rete 1? Inizia la gara!