Juventus quale modulo ha schierato Spalletti contro il Sassuolo? Dalla difesa ai movimenti di Miretti e David L’analisi tattica di Omar Valentini

L'articolo analizza la scelta tattica di Spalletti nella partita di ieri sera contro il Sassuolo, concentrandosi sul modulo adottato dalla Juventus. Verranno approfonditi gli aspetti difensivi, i movimenti di Miretti e David, e le strategie messe in atto dall'allenatore. Un'analisi dettagliata per comprendere le scelte tecniche e tattiche della Juventus in questa occasione.

C’è grande curiosità per capire nel dettaglio quale modulo ha usato la Juventus di Spalletti ieri sera. Di seguito l’analisi tattica di Omar Valentini. La Juve vista al Mapei Stadium ha mostrato un’evoluzione tattica significativa che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Secondo l’approfondita analisi di Omar Valentini di House of Calcio, in fase di possesso la squadra si è schierata con una linea a quattro molto fluida. Pierre Kalulu si alzava costantemente sulla destra, mentre Gleison Bremer scivolava lateralmente lasciando a Teun Koopmeiners il compito di impostare da centrale aggiunto. Interessante il lavoro sulle catene laterali: Andrea Cambiaso entrava dentro il campo sulla trequarti per isolare Kenan Yildiz nell’uno contro uno, mentre sul lato opposto l’ex Milan dialogava strettamente con Weston McKennie, scambiandosi il pallone ben 19 volte in una connessione “relazionale” molto efficace. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, quale modulo ha schierato Spalletti contro il Sassuolo? Dalla difesa ai movimenti di Miretti e David. L’analisi tattica di Omar Valentini Leggi anche: Serie A, contro il Sassuolo arriva la prima vittoria del 2026 per la Juventus: decisivi un autogol, Miretti e David Leggi anche: Juventus, ieri amichevole con la Next Gen: come è andata e quale modulo ha adottato Spalletti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pisa-Juventus, la pagelle: Zhegrova spacca la partita, 7. Generoso Moreo, 6,5; Il Lecce stravolge il copione della Juve, Falcone para anche un calcio di rigore; Matias Perez sostituito per scelta tecnica al 32' di Juventus-Lecce: era all'esordio assoluto in Serie A; Juve bloccata sull’1-1 dal Lecce, fischi per i bianconeri allo Stadium. Juventus-Lecce, probabili formazioni: Spalletti, un grande dubbio fino alla fine e una sfida davanti - Il tecnico bianconero spera di recuperare un elemento chiave almeno per la panchina, le scelte coinvolgeranno a cascata tutti i reparti: le ultime ... msn.com

Come cambierebbe la Juventus col 4-2-3-1, il piano di Spalletti: le possibili soluzioni per l'allenatore bianconero - Luciano Spalletti sembra orientato a cambiare modulo alla sua squadra col passaggio alla difesa a quattro: ma chi giocherebbe titolare col nuovo assetto e come cambierebbe la Juventus? msn.com

La probabile formazione della Juventus per la sfida di questa sera contro il Sassuolo Ancora alcuni dubbi da sciogliere e da questi potrebbe dipendere il modulo di gioco: chance per Cabal al posto di uno tra Koopmeiners e Cambiaso e ballottaggio Mi - facebook.com facebook

Esperimento fallito: #Zhegrova col #Bologna torna in panca. Quanto al modulo, potrebbe essere un ibrido con fase difensiva a 5 e costruzione a 4 #Juventus x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.