Juventus un mese di riconoscimenti internazionali | dal Creator Lab alla sostenibilità passando per l’Allianz Stadium Pioggia di premi per il club tutti i dettagli
Juventus, mese di novembre all’insegna di riconoscimenti internazionali: dal Creator Lab alla sostenibilità, passando per l’Allianz Stadium. I dettagli. Non solo calcio giocato. Se sul campo la Juventus sta costruendo il suo futuro, fuori dal rettangolo verde il club continua a mietere successi, confermandosi un’eccellenza globale. Il mese di novembre si chiude con una vera e propria pioggia di riconoscimenti internazionali che premiano la visione coraggiosa della società nell’ambito dell’industria dello sport, dei media e dell’innovazione tecnologica. Tecnologia e Futuro: il premio SMAU. Il percorso di avanguardia del club è stato certificato dal Premio Innovazione SMAU. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Juventus | All’orizzonte c’è un dicembre infuocato: un mese che può cambiare la stagione - facebook.com Vai su Facebook
Essere vicini alla Juventus significa viverla, non solo guardarla. Questo mese, $JUV su @socios ti porta ancora più dentro il mondo bianconero. , è il momento di scartare le vostre ricompense. juve.it/FanTokenSocios Vai su X
Un mese di riconoscimenti internazionali per la Juventus - Juventus fin dalla sua fondazione racconta l’ambizione e l’impegno a incarnare il coraggio, la passione e la visione innovativa. Si legge su tuttojuve.com