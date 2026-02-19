Juventus Heineken diventa nuovo Official Beer Partner | tutti i dettagli sulla partnership

Heineken ha annunciato di essere il nuovo Official Beer Partner della Juventus, creando una collaborazione che coinvolge anche eventi esclusivi allo Juventus Stadium. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra il marchio e i tifosi, offrendo promozioni e iniziative dedicate durante le partite. La partnership mira a coinvolgere i tifosi e a valorizzare i momenti di festa negli stadi. La collaborazione si inserisce in un piano più ampio di marketing tra la Juventus e il marchio olandese. La prima iniziativa partirà con la sfida di domenica prossima.

Juventus Football Club e Heineken® sono lieti di annunciare una nuova partnership pluriennale, pensata per arricchire l'esperienza dei tifosi e rafforzare il legame tra club e appassionati. A partire da oggi, Heineken® è Official Beer Partner dello storico Club italiano: una collaborazione che unisce due realtà iconiche, accomunate da una passione internazionale e valori condivisi, e che si inserisce nello storico legame di Heineken® con il mondo del calcio a livello globale.