Juventus ufficiale la partnership con Stanley 1913 | nuovo accordo commerciale Comunicato e dettagli

Juventus e Stanley 1913 annunciano ufficialmente un nuovo accordo commerciale. La Juventus ha firmato una partnership con Stanley 1913, rafforzando così i legami con uno dei marchi storici nel settore. L’accordo è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale, che fornisce dettagli sui termini e le modalità della collaborazione. La Juventus punta a sfruttare questa alleanza per ampliare le proprie opportunità di business e rafforzare la presenza sul mercato.

