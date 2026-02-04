Juventus ufficiale la partnership con Stanley 1913 | nuovo accordo commerciale Comunicato e dettagli

Da juventusnews24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus e Stanley 1913 annunciano ufficialmente un nuovo accordo commerciale. La Juventus ha firmato una partnership con Stanley 1913, rafforzando così i legami con uno dei marchi storici nel settore. L’accordo è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale, che fornisce dettagli sui termini e le modalità della collaborazione. La Juventus punta a sfruttare questa alleanza per ampliare le proprie opportunità di business e rafforzare la presenza sul mercato.

del nuovo sodalizio. Juventus e Stanley 1913  sono liete di annunciare una  nuova partnership pluriennale  che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi e creare una connessione più profonda tra Club, giocatori e fan. Situata all’intersezione tra sport, legacy e cultura, la partnership unisce due marchi riconosciuti a livello globale accomunati da valori condivisi di qualità, innovazione e autenticità. Questa collaborazione sfrutta l’eccezionale ecosistema digitale della Juventus, con oltre  190 milioni di follower in tutto il mondo  e  114 milioni su piattaforme focalizzate sui giovani  come Instagram, TikTok e YouTube, per amplificare la presenza di Stanley 1913 all’interno del mondo del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus ufficiale la partnership con stanley 1913 nuovo accordo commerciale comunicato e dettagli

© Juventusnews24.com - Juventus, ufficiale la partnership con Stanley 1913: nuovo accordo commerciale. Comunicato e dettagli

Approfondimenti su Juventus Partnering

Juventus buddy Unicredit, ufficiale la partnership del club bianconero. Tutti i dettagli nel comunicato

Unicredit è diventata il nuovo partner ufficiale della Juventus, rafforzando la collaborazione tra il club e l’istituto finanziario.

Juventus Official Fan Club, meeting regionale in Toscana con la presenza di tre leggende bianconere: com’è andata e tutti i dettagli nel comunicato ufficiale

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.