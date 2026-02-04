Juventus ufficiale la partnership con Stanley 1913 | nuovo accordo commerciale Comunicato e dettagli
Juventus e Stanley 1913 annunciano ufficialmente un nuovo accordo commerciale. La Juventus ha firmato una partnership con Stanley 1913, rafforzando così i legami con uno dei marchi storici nel settore. L’accordo è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale, che fornisce dettagli sui termini e le modalità della collaborazione. La Juventus punta a sfruttare questa alleanza per ampliare le proprie opportunità di business e rafforzare la presenza sul mercato.
del nuovo sodalizio. Juventus e Stanley 1913 sono liete di annunciare una nuova partnership pluriennale che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei tifosi e creare una connessione più profonda tra Club, giocatori e fan. Situata all’intersezione tra sport, legacy e cultura, la partnership unisce due marchi riconosciuti a livello globale accomunati da valori condivisi di qualità, innovazione e autenticità. Questa collaborazione sfrutta l’eccezionale ecosistema digitale della Juventus, con oltre 190 milioni di follower in tutto il mondo e 114 milioni su piattaforme focalizzate sui giovani come Instagram, TikTok e YouTube, per amplificare la presenza di Stanley 1913 all’interno del mondo del calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
