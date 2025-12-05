Napoli Juve sfida tra i due maestri Conte e Spalletti | tattiche a confronto – VIDEO con Paolo Rossi e Omar Valentini

GUARDA QUI IL VIDEO COMPLETO DI TRIBUNA JUVE Napoli Juve, sfida tra i due maestri Conte e Spalletti: tattiche a confronto. L’analisi dei modi di giocare che hanno partenopei e bianconeri. La sfida tra Napoli e Juventus è stata presentata tatticamente da Paolo Rossi e Omar Valentini di House of Calcio. Il match è un duello tra maestri, Antonio Conte contro Luciano Spalletti. La crisi infortuni ha stravolto entrambi i piani. Il Napoli deve far fronte all’ emergenza Lobotka a centrocampo, obbligando Conte a schierare la coppia McTominay-Elmas in mediana. La Juventus, invece, deve ovviare all’assenza di Vlahovi?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, sfida tra i due maestri Conte e Spalletti: tattiche a confronto – VIDEO con Paolo Rossi e Omar Valentini

