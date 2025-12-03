Juventus Kalulu svela | Spalletti? Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società Ha un approccio vincente

Juventus, Kalulu parla in conferenza stampa: «Spalletti? Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società» Pierre Kalulu è intervenuto in conferenza stampa al termine di Juve-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia 202526. Ecco le sue parole riprese da : SERENITA’ – «Il mister ci chiede sempre il recupero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, Kalulu svela: «Spalletti? Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società. Ha un approccio vincente»

News recenti che potrebbero piacerti

SPALLETTI post Juve-Udinese 2-0 conferenza stampa Coppa Italia con Kalulu Spalletti: "#Zhegrova passa in mezzo ai muri...", Kalulu: "Spalletti è un vincente" POST-PARTITA JUVENTUS-UDINESE 2-0 #fblifestyle #Spalletti #JuventusUdinese #JuveUdin - facebook.com Vai su Facebook

Formazioni #JuveUdinese #Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Miretti, Koopmeiners, Cabal; McKennie, Yildiz (C); David. A disposizione: Scaglia, Mangiapoco, Locatelli, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Ro Vai su X

Juventus, Kalulu allo scoperto: “Ecco i due aspetti migliorati” - Kalulu ha parlato a proposito del nuovo allenatore della Juventus, elogiandolo e parlando di migliorie su due aspetti in particolare. Secondo newsmondo.it

Pagina 2 | Kalulu: “Spalletti ha uno standard alto. Ora la Juve ha un po’ di consapevolezza in più” - Prerogativa irrinunciabile per agire in qualsiasi zona del campo: « Volevo spingere tanto con la palla, la voglio sempre per aiutare i miei compagni - Si legge su tuttosport.com

Juventus, Kalulu: "Spalletti ha standard molto alti. Stiamo migliorando su due aspetti" - Bastano l'autogol di Palma e il gol su rigore di capitan Manuel Locatelli alla Juventus per battere 2- Riporta tuttomercatoweb.com

Juventus, Spalletti cambia modulo: il ruolo di Kalulu, Koopmeiners e Openda - Spalletti cambia modulo e rivoluziona la Juventus: è questa la sensazione in casa bianconera in vista del proseguimento della stagione. Riporta fantamaster.it

Kalulu in conferenza: "Stiamo migliorando, Spalletti ha standard alti" - Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro l'Udinese: ai bianconeri sono bastati l'autogoal di Palma e la rete su rigore di Locatelli per staccare il pass per ... Lo riporta ilbianconero.com

Juventus-Udinese, le formazioni: Spalletti non rinuncia a Yildiz, coppia con David in attacco - Openda in attacco, panchina per Yildiz e Conceicao, spazio a Joao Mario ... Da sport.virgilio.it