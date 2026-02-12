Como-Fiorentina sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Lariani difficili da superare in difesa

Il Como affronta la Fiorentina sabato 14 febbraio alle 15:00, dopo aver conquistato cinque vittorie di fila in casa. La squadra di casa punta a mantenere il ritmo, forte anche di una difesa compatta che ha subito pochissimi gol nelle ultime partite. La Fiorentina cerca di uscire dalla serie negativa, ma dovrà superare le difficoltà in difesa, dove ha subito più di un gol nelle ultime uscite. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre, con i tifosi pronti a seguire ogni azione dal vivo.

Il Como vive un momento di forma eccezionale e prova ad allungare la striscia positiva nel match casalingo con la Fiorentina di sabato pomeriggio. I lariani sono sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia e raggiunto la semifinale, dove troveranno l’Inter. Per quanto riguarda la Serie A, la formazione di Cesc. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sabato 14 febbraio, alle 15, il Como riceve la Fiorentina in una partita importante.

