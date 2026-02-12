Sabato 14 febbraio, alle 15, il Como riceve la Fiorentina in una partita importante. I padroni di casa sono in un momento di forma molto positivo e vogliono continuare la serie di risultati utili. La squadra di casa punta a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico, mentre la Fiorentina cerca di invertire il trend e tornare a vincere. La partita promette emozioni e battaglie in campo, con entrambe le squadre decise a fare risultato.

Il Como vive un momento di forma eccezionale e prova ad allungare la striscia positiva nel match casalingo con la Fiorentina di sabato pomeriggio. I lariani sono sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia e raggiunto la semifinale, dove troveranno l’Inter. Per quanto riguarda la Serie A, la formazione di Cesc. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Fiorentina (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Como Fiorentina

Il match tra Como e Torino, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Sinigaglia, rappresenta un importante appuntamento di metà stagione.

Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 si sfidano Como e Bologna, due squadre in fasi diverse della stagione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Como Fiorentina

Argomenti discussi: Como–Fiorentina | Info biglietti; Dove vedere Como-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La Juventus batte 2-0 il Como e sale al 2° posto. Show Lazio col 5-2 al Genoa, Sassuolo-Parma 1-0; Fiorentina e Torino, tre punti che scottano.

Como-Fiorentina, al Sinigaglia una sfida tra ambizioni europee e lotta salvezzaComo-Fiorentina, 25a giornata di Serie A: orario, dove vederla in TV e streaming su DAZN, probabili formazioni, precedenti e pronostico dal Sinigaglia ... lifestyleblog.it

Como-Fiorentina: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Como-Fiorentina in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 25^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

25.a di campionato Como-Fiorentina Chi preferisci fra Kean Morata #fblifestyle - facebook.com facebook

Como-Fiorentina prendendo spunto da Palladino: cosa serve per tentare lo sgambetto x.com