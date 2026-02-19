Juventus | Civitavecchia celebra l’amore bianconero

A Civitavecchia, la Juventus viene festeggiata con entusiasmo dopo un risultato difficile contro il Galatasaray nei playoff di Champions. La sconfitta pesa sul calcio della squadra, ma i tifosi locali hanno deciso di mostrare il loro affetto in modo concreto. Durante un evento pubblico, molti sostenitori hanno affermato di essere vicini ai bianconeri nonostante le recenti delusioni. La passione per la Juventus si sente forte anche in momenti complicati, e la città si prepara a sostenere ancora la squadra.