Juventus Primo amore al cinema il documentario che racconta l’orgoglio bianconero come una storia d’Italia

La Juventus torna sul grande schermo con un nuovo emozionante racconto che celebra l’orgoglio e la passione bianconera. Dieci anni dopo il successo di Bianconeri. Juventus Story, il documentario che ha conquistato migliaia di spettatori, si arricchisce di una narrazione ancora più coinvolgente, portando sul grande schermo la storia di una squadra simbolo di Italia e di identità.

© Panorama.it - «Juventus. Primo amore», al cinema il documentario che racconta l'orgoglio bianconero come una storia d'Italia Dieci anni dopo il successo di Bianconeri. Juventus Story, che nel 2016 portò oltre 100.000 spettatori nelle sale, la Juventus torna al cinema con un nuovo racconto identitario. Si intitola Juventus. Primo amore ed è il documentario firmato da Angelo Bozzolini che, solo il 16, 17 e 18 febbraio 2026, arriverà nelle sale italiane come evento speciale. Prodotto da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Documentari e distribuito in esclusiva da Nexo Studios, il film si propone come una vera e propria reunion emotiva per il popolo bianconero. Da oggi è disponibile online il teaser trailer, primo assaggio di un progetto che non parla solo di calcio, ma di appartenenza, memoria e identità collettiva.

JUVENTUS. PRIMO AMORE - Al cinema il 16, 17 e 18 febbraio - TEASER

