Juventus | Bremer ok agli esami

La Juventus ha annunciato che Bremer si sottoporrà a controlli quotidiani dopo aver accusato problemi fisici. Il difensore brasiliano, vittima di un fastidio muscolare durante l'allenamento, sarà attentamente seguito dallo staff medico della squadra. Nei prossimi giorni, verranno monitorati i suoi progressi per decidere quando potrà tornare in campo. I medici hanno precisato che le sue condizioni verranno valutate ogni giorno, senza indicare ancora una data di rientro. La società ha preferito mantenere la riservatezza sui dettagli specifici.

Bremer sarà monitorato giorno per giorno dallo staff medico Juventus: "Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente", si legge nelle note ufficiali. Difficile vederlo titolare sabato contro il Como in Serie A (Spalletti non correrà rischi inutili), ma l'obiettivo realistico è il rientro per il ritorno di Champions contro il Galatasaray