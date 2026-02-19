Juventus Boban Bremer è più importante di un attaccante

Milan Boban ha affermato che Gleison Bremer ha un ruolo più cruciale rispetto a un attaccante per la Juventus di Spalletti. Durante un dibattito, l’ex calciatore ha sottolineato come la solidità difensiva del brasiliano sia fondamentale per la squadra. Boban ha evidenziato che, in un campionato competitivo, un difensore come Bremer può fare la differenza in molte partite. La discussione si è concentrata sull’impatto che la sua presenza ha sulla solidità complessiva della rosa juventina. La sua importanza rimane al centro dell’attenzione.

Boban e Paolo Condò hanno analizzato l'importanza di Gleison Bremer per la Juventus di Luciano Spalletti. Il commento di Boban Negli studi di Sky, Boban ha sottolineato l'importanza di Bremer. "È più importante di un attaccante". E anche Costacurta ha aggiunto: "Ci sono giocatori fondamentali. In questa Juve perché anche la persona