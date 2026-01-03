Juventus | Bremer taglia un traguardo importante
Gleison Bremer raggiunge un traguardo significativo con la Juventus: sabato, nella partita contro il Lecce all’Allianz Stadium, il difensore brasiliano giocherà la sua centesima partita con la maglia bianconera. Un momento importante che evidenzia la sua continuità e il contributo alla squadra, consolidando il suo ruolo nel club e nel campionato italiano.
Gleison Bremer taglia un traguardo importante: contro il Lecce, in programma sabato all'Allianz Stadium, il difensore brasiliano festeggerà la centesima presenza con la maglia della Juventus. Arrivato nell'estate 2022 dal Torino per circa 41 milioni di euro, il 28enne è diventato rapidamente un pilastro della retroguardia bianconera
Con #Bremer in campo la #Juventus non ha ancora perso nella stagione sportiva 2025-2026, con una media di 2,5 punti a partita (6 vittorie e 2 pareggi) e 4 #cleansheet su 8 gare giocate. I numeri di Gleison contro il #Pisa: 90 minuti giocati 5 salvataggi difensi x.com
