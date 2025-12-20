Juventus Chiellini su Bremer Rientro importante
Giorgio Chiellini ha sottolineato l'importanza del ritorno di Gleison Bremer per la Juventus, evidenziando il suo contributo alla squadra. Nel pre-match di Juventus-Roma, il capitano ha anche espresso apprezzamento per la prestazione di Dybala, sottolineando il valore di entrambi i giocatori per l'equilibrio della squadra. La presenza di Bremer rappresenta un elemento positivo in vista delle prossime sfide.
Chiellini elogia Dybala e Bremer Giorgio Chiellini ha elogiato Gleison Bremer nel pre partita di Juventus – Roma. Il dirigente bianconero ha avuto belle parole anche per Dybala. Le paole di Chiellini: “ Consiglio a Paulo di giocare il più possibile, i suoi problemi sono solo fisici. Lui è un giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
