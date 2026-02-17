Cambiaso squalificato per Juve Galatasaray | ammonizione pesante da diffidato sarà assente nella sfida di ritorno all’Allianz Stadium
Cambiaso è stato squalificato dopo aver ricevuto un’ammonizione pesante durante la partita tra Juventus e Galatasaray, poiché era già diffidato. Questa sanzione lo esclude dalla sfida di ritorno, che si giocherà all’Allianz Stadium, lasciando i tifosi bianconeri senza uno dei loro difensori.
Cambiaso squalificato per Juve Galatasaray, l’ammonizione per il calciatore è pesante visto che salterà la sfida di ritorno. Le ultime. La Juventus tornerà dalla trasferta di Istanbul con una perdita pesantissima in vista del secondo atto della sfida europea. Durante il match contro il Galatasaray, un episodio disciplinare ha complicato i piani di Luciano Spalletti per la gara di Torino: Cambiaso ammonito per un intervento falloso all’inizio del primo tempo. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Un giallo pesante perché il giocatore era diffidato e salterà il ritorno all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve Lazio, Romagnoli recupera per la sfida dell’Allianz Stadium? Cosa filtra da Formello e le ultime sul centrale biancocelesteRomagnoli sarà in campo contro la Lazio.
Probabili formazioni Juve Lecce, Spalletti pensa ad una squadra inedita per il match dell’Allianz Stadium: Cambiaso va in attacco! Il nuovo ruolo di McKennieLe probabili formazioni di Juventus-Lecce sono al centro dell’attenzione, con Spalletti che valuta diverse opzioni per l’undici titolare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Marelli: Bastoni non può essere squalificato: norma tolta 20 anni fa! Cambiaso rischia grosso; Inter-Juve, le pagelle: Bastoni, il tuffo non gli fa onore, 4,5. Cuore Locatelli, 7; Kalulu squalificato e Holm infortunato, chi gioca terzino nella Juventus contro il Como: le opzioni di Spalletti.
Moviola Galatasaray-Juventus live: Cambiaso ammonito, salta il ritorno per squalificaTutti i principali episodi arbitrali della gara di Istanbul. msn.com
Diffidati Juve, allarme disciplinare per quattro titolari nella bolgia di Istanbul con lo spettro della squalifica che incombe sul futuroDiffidati Juve, allarme disciplinare per quattro titolari nella bolgia di Istanbul con lo spettro della squalifica che incombe sul futuro La trasferta di Istanbul rappresenta uno snodo cruciale e pien ... juventusnews24.com
Botta e risposta immediato a Istanbul: Teun #Koopmeiners gela il #Galatasaray e firma subito il pareggio per la #Juventus, partita vivissima in Turchia. #Juventusnews24 facebook
Osimhen: “Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve, sapevo che De Laurentiis non mi avrebbe lasciato partire“ Le parole dell’ex attaccante del Napoli, adesso al Galatasaray, che stasera affronterà la Juventus #sportitalia #osimhen #galatasaray #napoli #juv x.com