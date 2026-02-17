Cambiaso squalificato per Juve Galatasaray | ammonizione pesante da diffidato sarà assente nella sfida di ritorno all’Allianz Stadium

Cambiaso è stato squalificato dopo aver ricevuto un’ammonizione pesante durante la partita tra Juventus e Galatasaray, poiché era già diffidato. Questa sanzione lo esclude dalla sfida di ritorno, che si giocherà all’Allianz Stadium, lasciando i tifosi bianconeri senza uno dei loro difensori.