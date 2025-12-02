Precedenti Juve Udinese Coppa Italia | dentro alla sfida dell’Allianz Stadium Cosa emerge dai numeri del match c’è un dato significativo per i bianconeri

Precedenti Juve Udinese Coppa Italia: i numeri della sfida dellAllianz Stadium, cosa emerge dal match degli ottavi di finale. La Juve si tuffa nella Coppa Italia con la forza della tradizione dalla sua parte. Questa sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri affronteranno l’Udinese negli ottavi di finale (gara secca), forte di una statistica che lascia poco spazio alle interpretazioni: nei precedenti storici della competizione, la “Vecchia Signora” non ha mai perso contro i friulani. Una fortezza inespugnabile: 4 precedenti, zero sconfitte. I numeri sorridono decisamente alla squadra di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

