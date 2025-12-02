Precedenti Juve Udinese Coppa Italia | dentro alla sfida dell’Allianz Stadium Cosa emerge dai numeri del match c’è un dato significativo per i bianconeri
Precedenti Juve Udinese Coppa Italia: i numeri della sfida dell’Allianz Stadium, cosa emerge dal match degli ottavi di finale. La Juve si tuffa nella Coppa Italia con la forza della tradizione dalla sua parte. Questa sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri affronteranno l’Udinese negli ottavi di finale (gara secca), forte di una statistica che lascia poco spazio alle interpretazioni: nei precedenti storici della competizione, la “Vecchia Signora” non ha mai perso contro i friulani. Una fortezza inespugnabile: 4 precedenti, zero sconfitte. I numeri sorridono decisamente alla squadra di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dopo la #Champions e la #SerieA, la #Juve di #Spalletti mira al tris vincente con un trionfo anche in #CoppaItalia. L'#Udinese ribalterà i precedenti o la Vecchia Signora continuerà a macinare successi? - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Udinese, i precedenti in Coppa Italia: bianconeri imbattuti - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, si sofferma sui precedenti in Coppa Italia con l'Udinese, avversaria dei bianconeri nel match in programma stasera allo Stadium, valido per gli ottavi ... Lo riporta tuttojuve.com
Coppa Italia, i precedenti di Juventus-Udinese - Juventus e Udinese si sfideranno martedì 2 dicembre 2025 alle 21:00, all’Allianz Stadium, in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. tuttojuve.com scrive
La Coppa chiama, l’Allianz risponde: Juventus-Udinese chi vince si prende i quarti - La Juve, priva di Vlahovic, punta al passaggio del turno contro un’Udinese reduce dalla vittoria a Parma e con Zaniolo in grande forma. msn.com scrive
Juventus-Udinese: probabili formazioni, statistiche, precedenti, orario, dove vederla in tv e streaming - I friulani di Kosta Runjaic arrivano invece dopo aver superato Carrarese (2- Scrive eurosport.it
Coppa Italia, oggi 2 dicembre Juventus-Udinese: dove vederla, probabili formazioni, pronostico - I bookmaker quotano il successo della Vecchia Signora intorno a 1. Segnala msn.com
Juve, c'è Fourneau in Coppa Italia contro l'Udinese: c'è un precedente negativo - Il fischietto di Roma 1 fa tornare alla mente una gara non positiva per i bianconeri: tutti i precedenti Nemmeno il tempo di godersi la vittoria in rimonta sul Cagliari che, per la Juve, è già tempo d ... Riporta tuttosport.com