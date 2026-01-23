Joao Mario resta o va via dalla Juve a gennaio? Dalla Continassa inizia a muoversi qualcosa | cosa filtra sul futuro del portoghese

A gennaio, il futuro di Joao Mario alla Juventus rimane incerte. Con poco spazio nel modulo di Spalletti, la società sta valutando eventuali offerte per il portoghese. Le decisioni sul suo destino saranno influenzate dalle prossime settimane e dalle opportunità di mercato, mentre dalla Continassa emergono primi segnali di una possibile evoluzione. Restano da capire le intenzioni del giocatore e le eventuali proposte che arriveranno.

Joao Mario resta o va via? Poco spazio con Spalletti, si valutano offerte. Tre nomi per sostituirlo: Juanlu in lista, Norton-Cuffy e Mingueza le altre opzioni. La Juventus si trova davanti a un bivio di mercato che potrebbe modificare l’assetto delle fasce difensive in vista della seconda parte di stagione. L’interrogativo principale che anima le discussioni alla Continassa riguarda il futuro dell’ esterno portoghese, finito ormai ai margini del progetto tecnico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la situazione è fluida ma l’indirizzo sembra tracciato: visto il bassissimo impiego concesso da Luciano Spalletti in questi mesi, la società potrebbe decidere di cederlo in caso arrivassero delle offerte congrue. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

