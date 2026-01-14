Calciomercato Juve la società lavora per anticipare a gennaio un acquisto estivo Cosa filtra dalla Continassa

La Juventus sta valutando la possibilità di anticipare a gennaio un acquisto previsto per l’estate, come parte della strategia di rafforzamento della rosa. Secondo quanto filtrato dalla Continassa, le operazioni sono in fase di valutazione e potrebbero portare a cambiamenti già nel mercato invernale. La società monitora attentamente le opportunità per migliorare l’organico in vista della seconda parte della stagione.

Calciomercato Juve, la società è al lavoro per anticipare a gennaio un acquisto estivo. Vediamo insieme che cosa filtra dalla Continassa. La Juventus è al centro di fitti intrighi di mercato che potrebbero ridisegnare la fisionomia della difesa già nelle prossime settimane. Sul suo canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, affiancato dal collega Matteo Moretto, ha fatto un punto dettagliato sulle strategie bianconere, delineando uno scenario in rapida evoluzione. Il primo nome caldo sulla lista è indiscutibilmente quello di Oscar Mingueza. Sebbene la strategia maestra preveda di lavorarci per giugno a parametro zero, la dirigenza piemontese ha cambiato passo per evitare beffe: la Juve ha infatti confermato esplicitamente al club spagnolo di essere pronta a fare un'offerta subito a cifre abbordabili.

