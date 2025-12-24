Bremer Juve | dalla gestione dei carichi alla Continassa all’impiego per l’ultima trasferta dell’anno sul campo del Pisa Cosa filtra sul difensore

Bremer Juve, il brasiliano gestisce le forze ma guiderà la difesa: accanto a lui torna Koopmeiners con Kalulu, Kelly scivola in panchina. Un brivido freddo ha attraversato la schiena dei tifosi bianconeri nella giornata di ieri, quando le notizie provenienti dai campi di allenamento della Continassa riportavano di un lavoro differenziato per il pilastro della retroguardia. Tuttavia, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spegne sul nascere ogni possibile preoccupazione in merito alla situazione di Bremer. Il difensore brasiliano, infatti, si è limitato a svolgere una seduta a parte finalizzata esclusivamente alla gestione dei carichi di lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer Juve: dalla gestione dei carichi alla Continassa all’impiego per l’ultima trasferta dell’anno sul campo del Pisa. Cosa filtra sul difensore Leggi anche: Bremer titolare in Juve Roma? Cosa filtra dalla Continassa sul possibile impiego del brasiliano dal 1? Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juve, allarme rosso dalla Continassa: l’affare non è mai stato così a rischio! Cosa filtra sul futuro del gioiellino turco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Perché Bremer e Zhegrova non si sono allenati: cos'hanno e la situazione verso Pisa-Juventus; La Juve torna in campo: Bremer e Zhegrova non si allenano; Juve, Spalletti fa la conta. Cinque assenti e come stanno Bremer e Conceicao: le ultime dall’allenamento; Calcio: Juventus, le ultime su Bremer. Si ferma Zhegrova. Juventus, seduta in vista del Pisa: Bremer out per gestione dei carichi. Influenza per Zhegrova - Juventus in campo alla Continassa, col gruppo di Luciano Spalletti che porta avanti la preparazione della sfida contro il Pisa in programma sabato 27. tuttomercatoweb.com

Juventus verso Pisa: Koopmeiners torna titolare, gestione Bremer e lavoro personalizzato per tre - Juventus verso Pisa: Koopmeiners torna titolare, gestione Bremer e lavoro personalizzato per tre Teun Koopmeiners rientra dalla squalifica e si prepara ad ... tuttojuve.com

L'allenamento odierno: gestione per Bremer, assenti Conceicao, Cabal e McKennie - Nel corso della giornata, infatti, alcuni giocatori non sono scesi in campo e hanno svolto lavoro differenziato o sono rimasti a riposo per ... tuttojuve.com

"Bremer-Pellegrini Decisione giusta", l'analisi di Juve-Roma a Open Var - facebook.com facebook

#Juve, Spalletti fa la conta. Cinque assenti e come stanno Bremer e Conceicao: le ultime dall’allenamento x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.