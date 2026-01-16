Bremer a riposo contro il Cagliari? Cosa filtra dalla Continassa decisione presa sul difensore della Juve

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Continassa, la Juventus potrebbe decidere di far riposare Bremer nella sfida contro il Cagliari. La scelta, ancora non ufficiale, sembra riflettere una strategia di gestione delle energie del difensore, considerato un elemento chiave della rosa. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore e riflette l’attenzione del club alla forma fisica dei propri giocatori.

Bremer è sempre più il punto di riferimento di questa Juve. Sarà a riposo contro il Cagliari? Spalletti ha preso la sue decisione. Il rientro di Bremer è coinciso con il cambio di passo della Juventus. Con il brasiliano i bianconeri sono imbattuti da oltre 628 giorni. Ora naturalmente si entra in una fase di stagione con molte partite e le incognite sulla sua tenuta fisica restano. Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Spalletti ha analizzato la posizione del giocatore confermando che sarà titolare. PAROLE – «Sono molto contento di come è tornato e di quello che sta migliorando di partita in partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

