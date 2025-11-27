Julio Cesar analizza la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid | Bisogna rimanere tranquilli

Internews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Julio Cesar, storico portiere nerazzurro vincitore del triplete, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta di ieri con l’Atletico. Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ha commentato la sconfitta subita dai nerazzurri contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, parlando ai microfoni di Prime Video dopo la partita. La sconfitta, arrivata al 93? su un colpo di testa di Gimenez, ha lasciato l’amaro in bocca ai giocatori dell’Inter, ma l’ex portiere ha voluto evidenziare gli aspetti positivi della prestazione. «La marcatura a zona è sempre rischiosa, specialmente quando un giocatore arriva in corsa come Gimenez. 🔗 Leggi su Internews24.com

julio cesar analizza la sconfitta dell8217inter contro l8217atletico madrid bisogna rimanere tranquilli

© Internews24.com - Julio Cesar analizza la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid: «Bisogna rimanere tranquilli»

Scopri altri approfondimenti

Julio Cesar: “Inter, la direzione è giusta. Chivu, perchè togliere Bonny e Zielinski?” - L'ex portiere nerazzurro analizza la sconfitta all'ultimo minuto rimediata dalla formazione di Chivu contro l'Atletico Madrid ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Julio Cesar Analizza Sconfitta