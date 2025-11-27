Julio Cesar analizza la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid | Bisogna rimanere tranquilli
Inter News 24 Julio Cesar, storico portiere nerazzurro vincitore del triplete, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta di ieri con l’Atletico. Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ha commentato la sconfitta subita dai nerazzurri contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, parlando ai microfoni di Prime Video dopo la partita. La sconfitta, arrivata al 93? su un colpo di testa di Gimenez, ha lasciato l’amaro in bocca ai giocatori dell’Inter, ma l’ex portiere ha voluto evidenziare gli aspetti positivi della prestazione. «La marcatura a zona è sempre rischiosa, specialmente quando un giocatore arriva in corsa come Gimenez. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Julio Cesar: "Mi piacerebbe capire da Chivu cosa lo ha spinto a sostituire Bonny e Zielinski, che stavano facendo la miglior partita. Onestamente, quelli che sono subentrati non mi hanno convinto troppo". Toni: "Quando vedo un giocatore così determinato e co - facebook.com Vai su Facebook
Julio Cesar: "Da capire da Chivu perché togliere Bonny e Zielinski, che erano i migliori in campo. Quelli che sono entrati non mi sono piaciuti molto" Toni: "Io quando uno è on fire non lo levo mai. Bonny e Zielinski stavano facendo benissimo. Ma ripeto che per Vai su X
Julio Cesar: “Inter, la direzione è giusta. Chivu, perchè togliere Bonny e Zielinski?” - L'ex portiere nerazzurro analizza la sconfitta all'ultimo minuto rimediata dalla formazione di Chivu contro l'Atletico Madrid ... Come scrive msn.com