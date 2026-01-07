L'Inter continua la ricerca di un portiere di livello internazionale, ripercorrendo le orme di Julio Cesar e di Sommer. A vent'anni dalla precedente operazione, il club si prepara a valutare nuovi profili per rafforzare la propria linea difensiva. La strategia mira a trovare un sostituto all’altezza, mantenendo alta la competitività della squadra e garantendo stabilità tra i pali per la stagione in corso.

Vent’anni dopo e con protagonista sempre un portiere brasiliano L’ Inter prosegue la caccia al dopo Sommer. Un’eredità pesante, quella dello svizzero in scadenza a giugno, che difficilmente verrà affidata a Josep Martinez. Il nome in cima ai desideri, perlomeno di quelli di Ausilio, è Guglielmo Vicario. Il portiere esploso nell’Empoli vorrebbe lasciare il Tottenham e tornare in Italia, ma ci sono due problemi per la proprietà interista: ha 30 anni, dunque non sarebbe rivendibile, e costerebbe non meno di 2530 milioni. Il fondo vorrebbe che l’investimento verrebbe fatto per un profilo più giovane e meno impegnativo lato cartellino oltre che di ingaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Erede Sommer, l’Inter può ripetere l’operazione Julio Cesar

Leggi anche: Julio Cesar difende Sommer: «Anch’io ho avuto momenti difficili, mi ricordo che…»

Leggi anche: Julio Cesar analizza la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid: «Bisogna rimanere tranquilli»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inter, erede Sommer: si cerca lo sconto per il prescelto di Tuchel | CM.IT - Convocato da Thomas Tuchel per la tournée in Giappone, il portiere svizzero spera in una fumata bianca imminente per poter raggiungere il ritiro della squadra nerazzurra. calciomercato.it

Erede Sommer: perché l’Inter non prenderà ‘Dibu’ Martinez - Nel derby col Milan, infatti, si è avuta una ulteriore conferma – di cui non avevamo francamente bisogno – su come i nerazzurri ... calciomercato.it

Esclusiva - Noah #Atubolu ha scelto la Epic Sports come sua agenzia di rappresentanza (gli stessi professionisti che da poco seguono #Dumfries). Il portiere è seguito da tempo dall’ #Inter come possibile erede di #Sommer (ovviamente non è il solo estremo x.com

Sky - Sono avviati i primi dialoghi per Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham. L’estremo difensore gradirebbe un ritorno in Serie A: l’operazione resta complessa, ma l’Inter valuta il profilo del 29enne come possibile erede di Sommer. - facebook.com facebook