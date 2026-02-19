Joker compleanno da n1 | è lui il miglior europeo di sempre in Nba?

Nikola Jokic compie 31 anni e per festeggiare si parla di lui come il miglior europeo di sempre in NBA. La sua ascesa ha portato i Denver Nuggets a competere ai massimi livelli, grazie a una stagione straordinaria in cui ha dominato in campo. La sua capacità di guidare la squadra e le sue statistiche lo rendono un punto di riferimento tra i giocatori europei. Con questa ricorrenza, si apre una discussione sulla posizione del serbo tra i migliori di sempre. La sua carriera continua a impressionare gli appassionati di basket.

Nikola Jokic compie 31 anni. L'età della maturità agonistica e anche quella del primo bilancio di carriera. Sarà lui a spareggiare i rapporti di forza Nba così equilibrati di questa stagione? Se il centro serbo si "tira su le maniche" in una serie playoff diventa dura per tutti mandarlo a casa. Dopotutto lo scorso anno forzò i Thunder, poi campioni, a gara-7 pur con i suoi Nuggets limitati da una sfilza di infortuni da far paura. Il Joker è spauracchio per tutte le contendenti. Il recente mese di stop per un acciacco paradossalmente gli ha permesso di tirare il fiato, di staccare almeno mentalmente dopo tanto tempo, forse pure di avvertire quel senso di urgenza di (un secondo) successo, dopo il trionfo del 2023, che scollinati i 30 anni gli atleti al top avvertono quando hanno una pausa per riflettere.