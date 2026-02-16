Valentino Rossi compie 47 anni, ma questa volta non riceve gli auguri dal padre. La sua famiglia ha scelto di non fare commenti pubblici, lasciando che siano i fatti a parlare. A festeggiare l’evento, invece, sono stati i fan e alcuni colleghi, che hanno inviato messaggi sui social media. Nel frattempo, Rossi si trova in prima linea come conduttore di tram, accompagnando il presidente Mattarella durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Oggi Valentino Rossi, tornato alla ribalta del grande pubblico come conduttore di tram, ’scarrozzando’ nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie 47 anni. Se festeggia e dove festeggia non si sa, perché ieri ha disputato una gara di auto in Australia, cioè a oltre 24 ore di volo dalla sua abitazione di Tavullia. Sicuramente non ci sarà con lui Graziano Rossi, perché ancora i tubi di scappamento tra padre e figlio mandano aria molto ammorbata. Risponde Graziano alla domanda se farà gli auguri di buon compleanno al figlio: "Sono stato attaccato molto duramente da Valentino, è lui casomai che deve fare gli auguri a me, e non io a lui". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il compleanno di Valentino, niente auguri da papà: "Li faccia lui a me"

Valentino Rossi compie 47 anni, ma il papà Graziano non ha ancora ricevuto gli auguri.

