Nikola Jokic dovrà osservare un periodo di recupero di almeno quattro settimane a causa di un infortunio al ginocchio, confermato senza danni ai legamenti. La notizia giunge in un momento importante della stagione NBA, offrendo ai Denver Nuggets un certo sollievo rispetto a una possibile lesione più grave. Il recupero di Jokic sarà fondamentale per le prestazioni della squadra nelle prossime settimane.

Roma, 30 dicembre 2025 - Almeno 4 settimane di stop per per Nikola Jokic, che però scongiura la rottura dei legamenti del ginocchio. Il centro serbo dei Denver Nuggets si era infortunato nel match perso contro Miami ieri sera (123-147). I medici parlano di un'iperestensione del ginocchio, ma il crociato è intatto. Uno stop pesante per lui, che non è mai stato così a lungo fermo da quando è nell'Nba, e per la squadra visti numeri da Mvp con cui stava giocando questa stagione (29,9 punti, 12,4 rimbalzi e 11,1 assist). I Nuggets così restano senza Jovic, mentre Aaron Gordon è già alle prese con la rottura del bicipite femorale destro, mentre Christian Braun accusa una distorsione alla caviglia sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, Jokic infortunato. Per The Joker almeno 4 settimane di stop, ma i legamenti sono ok

