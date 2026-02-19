Jesi violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale | 35enne condannato a un anno di reclusione
A Jesi, un uomo di 35 anni proveniente dalla Repubblica Dominicana è stato condannato a un anno di carcere per aver picchiato la moglie mentre si occupava della loro neonata. Durante l’intervento dei carabinieri, l’uomo ha opposto resistenza e si è rifiutato di collaborare, costringendo gli agenti a intervenire con fermezza. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si è mobilitata per chiedere maggiore tutela contro la violenza domestica e l’impunità. La sentenza è stata emessa dopo il processo che si è svolto nelle ultime settimane.
Jesi, violenza e resistenza: un anno di condanna per aggressione alla moglie e ai carabinieri. Un uomo di 35 anni, originario della Dominicana, è stato condannato a un anno di reclusione dal tribunale di Jesi, nelle Marche, per aver aggredito la moglie mentre si prendeva cura della loro figlia neonata e per la successiva resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei carabinieri intervenuti. L’episodio, avvenuto prima delle festività natalizie, ha scosso la comunità locale e solleva interrogativi sulla violenza domestica e sulla protezione delle vittime. La moglie, anch’essa originaria della Dominicana, non ha sporto denuncia contro il marito.🔗 Leggi su Ameve.eu
Colleferro. Nella notte arrestati da Carabinieri e Polizia due giovani egiziani per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamentoNella notte a Colleferro, due giovani egiziani sono stati arrestati da Carabinieri e Polizia per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
Violenza domestica nei confronti dei figli e della moglie: 35enne arrestatoI carabinieri di Grammichele hanno arrestato un uomo di 35 anni accusato di violenza domestica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Furti / Cassaforte ripulita a Montecarotto, raid ladresco a Jesi; Al Teatro Moriconi in scena Il Fantasma di Canterville, di e con Angela De Gaetano; Notizie del 17 febbraio 2026.
Jesi, violenza contro le donne: raffica di iniziative per combatterlaIl Comune ha annunciato un fitto calendario di eventi: mostre, spettacoli e convegni sul tema. Questa settimana la prima esposizione di Rossella Baldecchi a palazzo Bisaccioni Jesi (Ancona), 11 ... ilrestodelcarlino.it
Violenza domestica e violenza assistita: nuovi datiL’elaborazione dei dati svolta insieme al Servizio Analisi Criminale, traccia un profilo inedito della violenza domestica contro le donne e della violenza assistita. Nel 2023 più di 5000 i minori ... savethechildren.it
Riceviamo e pubblichiamo con profondo rispetto la comunicazione inviataci dal pronipote del carabiniere agrigentino Calogero Graceffo, trucidato dai nazifascisti a Jesi il 20 giugno 1944 a soli 21 anni. Graceffo si sacrificò, con una storia simile a quella di Salv facebook