Jesi violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale | 35enne condannato a un anno di reclusione

A Jesi, un uomo di 35 anni proveniente dalla Repubblica Dominicana è stato condannato a un anno di carcere per aver picchiato la moglie mentre si occupava della loro neonata. Durante l’intervento dei carabinieri, l’uomo ha opposto resistenza e si è rifiutato di collaborare, costringendo gli agenti a intervenire con fermezza. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si è mobilitata per chiedere maggiore tutela contro la violenza domestica e l’impunità. La sentenza è stata emessa dopo il processo che si è svolto nelle ultime settimane.

Jesi, violenza e resistenza: un anno di condanna per aggressione alla moglie e ai carabinieri. Un uomo di 35 anni, originario della Dominicana, è stato condannato a un anno di reclusione dal tribunale di Jesi, nelle Marche, per aver aggredito la moglie mentre si prendeva cura della loro figlia neonata e per la successiva resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei carabinieri intervenuti. L’episodio, avvenuto prima delle festività natalizie, ha scosso la comunità locale e solleva interrogativi sulla violenza domestica e sulla protezione delle vittime. La moglie, anch’essa originaria della Dominicana, non ha sporto denuncia contro il marito.🔗 Leggi su Ameve.eu

