Colleferro Nella notte arrestati da Carabinieri e Polizia due giovani egiziani per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

Nella notte a Colleferro, due giovani egiziani sono stati arrestati da Carabinieri e Polizia per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla loro cattura, contribuendo a garantire la sicurezza nel territorio. L'episodio evidenzia l'importanza della collaborazione tra diverse forze di polizia per mantenere l'ordine pubblico.

COLLEFERRO – La scorsa notte, a Colleferro, i Carabinieri della Stazione di Montelanico, coadiuvati dai Carabinieri di Artena, del Norm

