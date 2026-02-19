Jennifer ha perso la vita dopo una corsa spericolata sulla Sp 72 ad Abbadia. La causa dell’incidente è stata la velocità e l’alta velocità, che hanno portato a perdere il controllo dell’auto. La ragazza aveva solo 13 anni e si trovava in macchina con amici. La sentenza di appello ha confermato la condanna di tre anni per il guidatore coinvolto, che ora dovrà affrontare le conseguenze di quell'istante fatale. La famiglia di Jennifer chiede giustizia, mentre la comunità si interroga sui rischi di queste corse pericolose.

Lecco, 19 febbraio 2026 – Una condanna di tre anni per la morte di una ragazzina di appena 13 è più che sufficiente. I giudici della Corte di Appello di Milano hanno respinto il ricorso presentato dal procuratore di Lecco contro la sentenza di primo grado di condanna a 36 mesi di carcere per Massimo Fusi, il 23enne di Lecco che all’alba del 10 gennaio 2025 era alla alla guida della Bmw serie 1 su cui viaggiava anche la 13enne Jennifer Alcan i, morta in ospedale dopo sei giorni di agonia dopo che si sono schiantati a tutta velocità contro un muretto lungo la Sp 72 ad Abbadia Lariana. Abbadia Lariana, schianto a 150 all'ora: il video all'interno dell'auto “Ricorso inammissibile - spiegano dalla Corte di Appello meneghina – perché presentato per un motivo non previsto dalla legge". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Jennifer morta dopo la folle corsa sulla Sp 72 ad Abbadia: tre anni confermati in Appello

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, c’è un video dello schianto: la folle corsa della Bmw, poi l’impattoUn video mostra l'incidente avvenuto sulla Colombo, in cui una BMW ha coinvolto una Mini Cooper guidata da Silvia Piancazzo.

Inseguimento folle a Cantù, fuga anche contromano sulla Sp 28: blocchi in stile americano e auto fuori stradaVenerdì sera, 23 gennaio, a Cantù si è svolto un inseguimento che ha attirato l'attenzione della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.