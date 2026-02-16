La Basilica di San Pietro compie 400 anni dalla sua consacrazione, un evento che ha portato alla creazione di un'app dedicata alle celebrazioni e alla prenotazione dei visitatori. L’app permette ai pellegrini di accedere facilmente ai luoghi di culto e offre la possibilità di scoprire angoli nascosti finora sconosciuti. La iniziativa coinvolge anche nuovi servizi pensati per migliorare l’esperienza di chi visita il santuario.

App per le celebrazioni e per prenotare l'accesso, nuovi servizi per i pellegrini e la possibilità di vedere angoli finora inaccessibili. È il programma per i 400 anni della dedicazione della Basilica di San Pietro, illustrato questa mattina in Vaticano. Servizio di Rita Salerno

Nella maestosa cornice della Basilica di San Pietro, si conclude il Giubileo della Speranza con un evento di grande rilievo spirituale e culturale.

Oggi, 6 gennaio, si conclude il Giubileo 2025 con la cerimonia di chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, officiata da Papa Leone XIV.

