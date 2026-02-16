I 400 anni della dedicazione della Basilica di San Pietro
La Basilica di San Pietro compie 400 anni dalla sua consacrazione, un evento che ha portato alla creazione di un'app dedicata alle celebrazioni e alla prenotazione dei visitatori. L’app permette ai pellegrini di accedere facilmente ai luoghi di culto e offre la possibilità di scoprire angoli nascosti finora sconosciuti. La iniziativa coinvolge anche nuovi servizi pensati per migliorare l’esperienza di chi visita il santuario.
App per le celebrazioni e per prenotare l'accesso, nuovi servizi per i pellegrini e la possibilità di vedere angoli finora inaccessibili. È il programma per i 400 anni della dedicazione della Basilica di San Pietro, illustrato questa mattina in Vaticano.
I 400 anni della dedicazione della Basilica di San Pietro
La terrazza aperta, lo smart pass, l'App per le Messe: tutte le novità della Basilica di San PietroEra 18 novembre 1626 quando avveniva la dedicazione della nuova Basilica di San Pietro, quella che avrebbe sostituto la chiesa legato al nome di Costantino. Il prossimo 18 novembre sarà Leone XIV a pr ... msn.com
I 400 anni della Basilica di San Pietro, app, servizi e un nuovo fontCi saranno app per le celebrazioni e per prenotare l'accesso, nuovi servizi per i pellegrini, compreso un ampliamento del punto ristoro sulla terrazza, e la possibilità di vedere angoli che finora son ... ansa.it
