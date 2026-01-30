La cittadina italiana bloccata in Egitto ricercata per adulterio Con lei la figlia di 3 anni | Viviamo nascoste

Nessy Guerra, giovane di Sanremo, si trova ancora in Egitto, dove vive nascosta con la figlioletta di tre anni. La donna è ricercata per adulterio e si nasconde per evitare l’arresto. La loro vicenda è complicata dal fatto che il marito, Tamer Hamouda, già condannato in Italia per violenza e stalking, ha ora avviato una battaglia legale anche in Egitto. La coppia, ormai divisa, cerca di proteggere la bambina da una situazione che rischia di diventare ancora più difficile.

Nessy Guerra è una giovane originaria di Sanremo bloccata in Egitto con la figlioletta di 3 anni, intrappolata in una controversa questione giudiziaria con il marito italo-egiziano Tamer Hamouda, 34enne già condannato in Italia per violenza e stalking. L'uomo l'ha denunciata due volte per adulterio.

