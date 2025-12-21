Maltempo piogge da Nord a Sud | allerta gialla in quattro regioni

Maltempo sulla Liguria, scendono le temperature sui rilievi e torna la pioggia sulla costa. Arpal, centro meteo idrologico regionale, ha emesso l’allerta gialla per neve sulle zone interne del Ponente e sui versanti padani di ponente dalle 13 alle 24 di domani. Dalla serata di oggi sono attese precipitazioni diffuse legate al passaggio di una perturbazione, che interesserà la Liguria nel corso della settimana. I fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata. La quota neve è in calo sulle Alpi marittime con nevicate moderate o localmente forti in serata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, piogge da Nord a Sud: allerta gialla in quattro regioni Leggi anche: Allerta arancione al Sud: maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria il 4 dicembre. Piogge intense e vento di burrasca. Allerta gialla in altre cinque regioni Leggi anche: Maltempo, neve, freddo e temporali dal Nord al Sud Italia, allerta gialla in 12 regioni, temperature sottozero in Trentino Alto Adige La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Meteo, allerta maltempo per neve e pioggia: le regioni a rischio. Le previsioni; Torna il maltempo, in arrivo piogge e nevicate anche in collina. Allerta gialla in 6 regioni; Anticiclone addio, arriva il maltempo con pioggia e neve: le regioni colpite; Le previsioni meteo di Natale: maltempo e neve in arrivo al Nord e piogge al Sud. Arriva la «depressione d'Islanda». Meteo: weekend di maltempo all'estremo Sud! Verso Natale ancora piogge - La settimana di Natale si preannuncia fortemente instabile. meteo.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Natale sotto la pioggia da Nord a Sud, neve a bassa quota in Piemonte e sulle Alpi - Natale sotto la pioggia da Nord a Sud, neve a bassa quota in Piemonte e sulle Alpi ... blitzquotidiano.it

Natale in Italia: freddo e maltempo al Nord-Ovest e al Sud, tempo più stabile a Est - it, da domenica tornerà la neve sulle Alpi e la Penisola sarà divisa in due dal punto di vista meteorologico ... altarimini.it

ALLERTA METEO: TEMPORALI E PIOGGE FORTI IN ARRIVO!

MALTEMPO SU PARTE DEL PIEMONTE TRA IL 22 E IL 25 DICEMBRE CON PIOGGE A TRATTI INTENSE E COPIOSE NEVICATE SULLE ALPI; QUOTA NEVE IN SENSIBILE CALO TRA LA SERA DELLA VIGILIA E LA MATTINA DI NATALE P - facebook.com facebook

Maltempo intenso in arrivo sul Piemonte: piogge abbondanti e neve copiosa in montagna x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.