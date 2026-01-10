Neve e maltempo allerta gialla in cinque regioni | fiocchi a bassa quota nel Centro-Sud

La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per neve e maltempo in cinque regioni italiane, tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Calabria. Sono previste criticità idrogeologiche e temporali, con nevicate a bassa quota nel Centro-Sud. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

La Protezione civile segnala criticità idrogeologiche e temporali tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Calabria. Nel weekend sono attese nevicate fino in collina, poi è previsto un graduale miglioramento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

