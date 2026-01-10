Neve e maltempo allerta gialla in cinque regioni | fiocchi a bassa quota nel Centro-Sud

La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per neve e maltempo in cinque regioni italiane, tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Calabria. Sono previste criticità idrogeologiche e temporali, con nevicate a bassa quota nel Centro-Sud. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo: nuova allerta gialla per neve in Toscana, coinvolta anche Siena e provincia - Emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale una nuova allerta gialla per rischio neve nella giornata di domani 10 gennaio sulla Toscana orientale. radiosienatv.it

Meteo – Allerta gialla per cinque regioni del centro sud - Neve a bassa quota al nord e venti di burrasca Lazio, Campania, Abruzzo, Umbria, Calabria a rischio temporali e idrogeologico. etrurianews.it

Freddo e neve a bassa quota, maltempo in arrivo: le previsioni meteo del weekend x.com

Weekend di maltempo per l'Italia: pioggia in molte regioni, neve e freddo intenso. Attesi anche venti tempestosi con raffiche oltre i 100 km/h. - facebook.com facebook

