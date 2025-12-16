Manovra 2026 stanziati 3 milioni di euro per il fondo Erasmus italiano Il programma di mobilità nazionale riservato a studenti con ISEE sotto i 50.000 euro

Per il 2026, sono stati stanziati 3 milioni di euro per il fondo Erasmus italiano, destinato a studenti con ISEE sotto i 50.000 euro. Il governo ha previsto un rifinanziamento del programma di mobilità nazionale attraverso emendamenti alla manovra, con l'obiettivo di ampliare le opportunità di studio e scambio culturale per studenti meritevoli.

Il governo ha previsto un rifinanziamento del fondo per l'Erasmus italiano attraverso una riformulazione degli emendamenti alla manovra.

