Isabeau Levito omaggia Sophia Loren Tutte le reference beauty della pattinatrice
Isabeau Levito ha scelto di omaggiare Sophia Loren, motivo per cui sfoggia tratti ispirati alla diva italiana durante le sue performance. La pattinatrice americana con radici italiane trasmette eleganza e charme mentre si esibisce sul ghiaccio, attirando l’attenzione di pubblico e critica. Durante il trofeo di Milano-Cortina, ha indossato un costume che richiama le linee e i colori della celebre attrice, creando un collegamento tra arte e sport. La sua interpretazione si arricchisce di un tocco di glamour che fa parlare di sé.
Con i suoi programmi ha omaggiato le sue origini italiane portando sul ghiaccio la leggerezza e la grazia che la contraddistinguono. Quando pattina, Isabeau, già campionessa nazionale Usa nel 2023 e medaglia d'argento ai Mondiali nel 2024, è come se danzasse sulle punte con eleganza e delicatezza. Isabeau Levito e il beauty look da diva dedicato a Sophia Loren Al debutto olimpico, nel programma corto si è esibita rendendo omaggio alle diva delle dive, Sophia Loren, una scelta che ha richiesto coraggio per non sembrare scontata, e che ha saputo interpretare con carattere e senza sbavature. La musica dell'esercizio è un medley di due canzoni: Almost in Your Arms dal film Un marito per Cinzia che la Loren canta accanto a Cary Grant, e Zoo Be Zoo Be Zoo da La Milionaria, brano dal ritmo più allegro e movimenti più smaliziati.
Isabeau Levito, la Audrey Hepburn sui pattini con sangue milanese, stasera sul ghiaccio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Il pattinaggio artistico palcoscenico culturale di Milano Cortina 2026.
Isabeau Levito, la Audrey Hepburn sui pattini con sangue milanese, stasera sul ghiaccio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 A 18 anni, Isabeau Levito, cresciuta nel New Jersey, madre biologa milanese, torna alle sue origini con un programma che è un omaggio al cinema: l'abito rosso fuoco e la voce di Sophia Loren per il co
La storia. Levito, la lombarda degli Usa che ama la Loren Quando Sophia Loren conquistava la fama e si affermava come attrice, Isabeau Levito non era nemmeno nata, visto che
Taylor Swift narra le gesta delle Blade Angels di Milano-Cortina. Le tre «American showgirls on ice» sono Amber Glenn, Alysa Liu e Isabeau Levito. Scenderanno in pista oggi e giovedì nel Pattinaggio di figura. La nonna «a soli 13 minuti» dal Forum e 'Opalite
A 18 anni, Isabeau Levito, cresciuta nel New Jersey, madre biologa milanese, torna alle sue origini con un programma che è un omaggio al cinema: l'abito rosso fuoco e la voce di Sophia Loren per il corto e il mondo sognante di "Nuovo Cinema Paradiso" per