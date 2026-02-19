isabeau levito omaggia sophia loren tutte le reference beauty della pattinatrice

Isabeau Levito ha scelto di omaggiare Sophia Loren, motivo per cui sfoggia tratti ispirati alla diva italiana durante le sue performance. La pattinatrice americana con radici italiane trasmette eleganza e charme mentre si esibisce sul ghiaccio, attirando l’attenzione di pubblico e critica. Durante il trofeo di Milano-Cortina, ha indossato un costume che richiama le linee e i colori della celebre attrice, creando un collegamento tra arte e sport. La sua interpretazione si arricchisce di un tocco di glamour che fa parlare di sé.

Con i suoi programmi ha omaggiato le sue origini italiane portando sul ghiaccio la leggerezza e la grazia che la contraddistinguono. Quando pattina, Isabeau, già campionessa nazionale Usa nel 2023 e medaglia d'argento ai Mondiali nel 2024, è come se danzasse sulle punte con eleganza e delicatezza. Isabeau Levito e il beauty look da diva dedicato a Sophia Loren Al debutto olimpico, nel programma corto si è esibita rendendo omaggio alle diva delle dive, Sophia Loren, una scelta che ha richiesto coraggio per non sembrare scontata, e che ha saputo interpretare con carattere e senza sbavature. La musica dell'esercizio è un medley di due canzoni: Almost in Your Arms dal film Un marito per Cinzia che la Loren canta accanto a Cary Grant, e Zoo Be Zoo Be Zoo da La Milionaria, brano dal ritmo più allegro e movimenti più smaliziati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

