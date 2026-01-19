da jackie kennedy a sophia loren tutte le donne iconiche di valentino

Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, molte donne hanno reso indimenticabili gli abiti firmati Valentino. La loro eleganza ha contribuito a scrivere la storia della moda, rendendo i capi di Valentino simboli di raffinatezza e stile senza tempo. Questo percorso attraverso le icone femminili testimonia l’impatto duraturo del talento di Valentino Garavani nel mondo della moda.

(Adnkronos) – Ci sono abiti che entrano nella storia non solo per la stoffa, ma per chi li indossa. E se parliamo di Valentino Garavani, la lista di donne che hanno fatto brillare il suo stile sulle passerelle del mondo è lunga e leggendaria. Dalla magia dei red carpet di Hollywood alle sale da gala più esclusive, Valentino ha vestito regine, attrici, modelle e dive, trasformando ogni apparizione in un momento indimenticabile di eleganza e glamour. Star tra le star, l’imperatore della moda aveva Nancy Reagan, Marella Agnelli e Liz Taylor come amiche. Sophia Loren, Aretha Franklin, Brooke Shields e Anne Hathaway erano alla sua corte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kennedy, la storia dello stilista che vestì dive e principesseValentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento lasciando un segno indelebile nel mondo della moda.

