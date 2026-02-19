Irrompe un bandito armato di coltello | spavento nel Penny Market di Brindisi

Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nel Penny Market di Brindisi, creando panico tra i clienti. La rapina è avvenuta alle 20 circa, quando il ladro ha minacciato i presenti per impossessarsi di denaro e merce. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i passanti, alcuni dei quali si sono rifugiati in disparte. La polizia ha avviato le indagini per catturare il sospettato.

Rapina ai danni del supermercato situato in via Raffaello, al rione Sant'Elia. Si indaga per risalire all'identità del malvivente. Sul posto la polizia BRINDISI - Armato di coltello, ha fatto irruzione all'interno del supermercato. Si indaga per risalire all'identità di un bandito solitario che intorno alle ore 20.15 di ieri (mercoledì 18 febbraio) è entrato in azione nel Penny Market situato in via Raffaello, al rione Sant'Elia. Nell'esercizio commerciale si trovavano ancora dei clienti. L'azione è stata rapidissima. A quanto pare il malfattore si era appostato già da un po' nel parcheggio del supermarket, prima di entrare, puntare l'arma contro un dipendente e pretendere la consegna delle banconote contenute nel registratore di cassa.